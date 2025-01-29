Donald Trump'ın torunu Kai'den yemin töreninin perde arkası görüntüleri
Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai, yemin töreninden TV'ye yansımayan kamera arkası fotoğrafları paylaştı
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Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi için 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreni, başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde canlı yayında ilgiyle takip edildi. Ancak törenin TV yayınlarında görülmeyen kısmını, ABD Başkanı'nın torunu Kai Trump, sosyal mesayada paylaştı.
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Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu, kamera arkası görüntülerde Trump ailesinin yemin törenindeki özel anlarını takipçilerine gösterdi.
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Trump ailesinde Ivanka Trump'tan sonra yeni yükselek yıldız olarak görülen Kai, fotoğraflarda halası Ivanka'ya olan benzerliğine dair takipçi yorumları aldı.
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Beş çocuğu, 10 torunu olan Donald Trump'ın torunu Kai, geçen yıl temmuz ayında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde dikkatleri üzerine çekerek Trump ailesinin öne çıkan yıldızı haline gelmişti.
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Büyükbabası gibi golf tutkunu olan Kai'nin hem Instagram'da hem de YouTube'da yüz binlerce takipçisi var.
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Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı Kai, seçim çalışmaları döneminde sıklıkla büyük siyasi etkinliklerde, ünlü ve zengin isimlerin arasında görülmüştü.
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Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından; "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapan Kai, seçim sonrası hem Donald Trump'la hem de onun en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ile birlikte paylaşımlar yapmıştı.
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IVANKA'NIN YERİNE KAI
Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde danışman olarak atadığı kızı Ivanka Trump'ı yanından ayırmıyordu. Resmi görüşmelerde sık sık babasının yanında görülen Ivanka Trump'ın Beyaz Saray’da bir çalışma ofisi de vardı.
Yeni başkanlık döneminde ise Ivanka Trump, geri çekilmiş gibi görünüyor. Eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla Miami'de yaşayan Ivanka'nın siyasete dönmeyi düşünmediği söyleniyor.
Daha önce Donald Trump ile birlikte poz veren Ivanka'nın yerine sık sık Kai geçiyor. Büyükbabası Donald Trump'ın siyasete dönüşüyle birlikte, bir dizi siyasi gezide ona eşlik etti.