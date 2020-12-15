Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında),Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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