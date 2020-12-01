Domates oldukça fazla tüketilen ve meyve gibi de tek başına yenilebilen faydalı bir gıdadır. İçeriğinde bol miktarda C ve E vitamini olmasından dolayı cilde de oldukça faydalı etkisi bulunmaktadır.

Domatesin Cilde Faydaları;

• Günlük olarak düzenli domates tüketilmesi vücutta likopen oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca ciltte antioksidan görevi görmektedir.

• Ciltte biriken ölü hücreleri ve makyaj artıklarını temizleyerek, cildin nefes almasına yardımcı olmaktadır.

• Cilde meydana gelen akne oluşumunu tedavi eder ve tekrar oluşmasını önler.

• İçeriğinde bulunan E ve C vitaminleri sayesinde cildin yenilenmesini ve yaşlanmanın önlenmesini sağlamaktadır.

Siyah Nokta Engelleyici Domates Maskesi

1 adet domates ve avokadoyu güzelce ezerek, püre haline getirin. Sonrasında cildinize uygulayarak, 30 dakika boyunca bekleyin. Süre sonunda ılık su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Gözenek Sıkılaştıran Domates Maskesi

1 yemek kaşığı domates suyu ve 3 damla limon suyunu karıştırın. Pamuk ile yüzünüze tampon yapıp, 15 dakika bekleyin. Ilık su ile yıkayın. Hafta 3 kere uygulayabilirsiniz.

Cilt Temizleme Domates Maskesi

2 yemek kaşığı domates suyu ve aleo vera suyunu karıştırıp, cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayarak, cildinizin ferahladığını hissedebilirsiniz.

Parlaklık Veren Domates Maskesi

1 adet domatesi rendeleyin ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek, karıştırın. Cildinize uygulayın, 10 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Nemlendiren Domates Maskesi

1 adet domatesi rendeleyerek, 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Ardından cildinize uygulayarak, 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bu maske cildinizi derinlemesine nemlendirecektir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.