Konya’daki imama uzaklaştırma

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Konya Şehir Hastanesi'nde gören yapan kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya, ameliyat ettiği hastasının hayatını kaybetmesinin ardından, hastanın oğlu Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmişti.

Olay sonrası doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemi yaparken geçen Cuma günü Selçuklu ilçesinde bulunan bir camide görevli olan imam A.G., doktorların görev bırakma eylemini hutbede hedef almıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.G. konuşmasında, "Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki 'Sen git grevdeyiz' Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" şeklinde tepki çeken sözlere imza atmıştı. İmam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma başlatılmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkında soruşturma başlatılan A.G. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişliğince yazılan görevden uzaklaştırma yazısında imam hakkında "tahkikat sonuçlanıncaya kadar görevi başında kalmasında kamu yararı bakımından sakınca görüldüğü" belirtildi.