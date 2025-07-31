TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçtiğini açıkladı.

Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.