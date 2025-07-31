Doğum yardımı ödemeleri yattı! 2025 Temmuz doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulama çerçevesinde; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre; Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri 31 Temmuz bugün hesaba geçti. İşte, detaylar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da birçok ailenin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Ebeveynler, bu ayki ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini sorgularken, konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Göktaş, Temmuz doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz bugün hesaba geçeceğini açıkladı. Peki, ödemeler hesaba geçti mi? İşte, detaylar...
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TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hesaba geçtiğini açıkladı.
Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.
Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alınıyor.