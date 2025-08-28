Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara yönelik başlattığı doğum yardımı desteği, Ağustos ayında da devam ediyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süreyle aylık 5.000 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayına dair doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, 2025 Ağustos dönemi doğum yardımı ödemelerine ilişkin son bilgiler…