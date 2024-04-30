EVİNİN ALTINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Öte yandan otomobil tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yapmıştı. Orada otomobillerinin restorasyonunu gerçekleştiren Manço, daha önce "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.