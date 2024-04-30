Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğukan Manço: Babamız Barış Manço'nun arabası ne oldu? - Magazin haberleri

        Doğukan Manço: Babamızın arabası ne oldu?

        Doğukan Manço, daha önce babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini belirterek bu konuda devletten yardım istemişti. Manço, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobil orada kalmıştı. Doğukan Manço, daha önce babasının otomobilini Türkiye'ye getirmek için harekete geçmiş ve bu konuyla ilgili de yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.

        • 2

          Doğukan Manço, otomobilin akıbetiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Otomobilin Türkiye'ye getirilebilmesi için gerekli prosedürleri yerine getirmek için annesi Lale Manço Ahıskalı ve erkek kardeşi Batıkan Manço ile Beşiktaş'ta noterde araya geldi.

        • 3

          "İŞLEMLERİ TAMAMLADIK"

          Doğukan Manço, konuyla ilgili; "Babamızın arabası ne oldu? Belçika'dan aracın gelebilmesi için Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müdürlüğü’nün istediği son evrak için annem Muğla’dan Batıkan Belçika’dan atlayıp geldi. İşlemleri tamamladık. Umuyorum ki her şey yolunda gidecek" dedi.

        • 4

          EVİNİN ALTINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

          Öte yandan otomobil tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yapmıştı. Orada otomobillerinin restorasyonunu gerçekleştiren Manço, daha önce "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Habertürk Anasayfa