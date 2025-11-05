Doğukan Güngör: Ben değilim, yapay zekâ
Doğukan Güngör, kendisine ait sanılan bir fotoğrafa "Yapay zekâ, ben değilim" yanıtıyla sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 05.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:05
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği diyalogla gündeme geldi.
Bir takipçisi, oyuncuya ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak; "Çok yakışıklısın, zayıflamışsın canım" yorumunda bulundu. Güngör ise bu paylaşıma; "Ben değilim, yapay zekâ" cevabını verdi.
