SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği diyalogla gündeme geldi.

Bir takipçisi, oyuncuya ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak; "Çok yakışıklısın, zayıflamışsın canım" yorumunda bulundu. Güngör ise bu paylaşıma; "Ben değilim, yapay zekâ" cevabını verdi.