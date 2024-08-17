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        Haberler Objektife Takılanlar Doğukan Güngör: Ayran gönüllüm değilim - Magazin haberleri

        Doğukan Güngör: Ayran gönüllü değilim

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Doğukan Güngör, aşk hayatıyla ilgili sorulara; "Ayran gönüllü değilim" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:15
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        "Ayran gönüllü değilim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Doğukan Güngör, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Güngör, gazeteciler ile sohbet etti.

        Oyuncu, "Çapkın olduğunuzu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Kalbim şu an boş gibi. Bazen doluyor, bazen boşalıyor. Ayran gönüllü değilim. Tanışmak benimkisi ve tanıdıkça akıbetin nereye gideceğini görmek diyelim. Bazen çok hoşuna giden birisi saliselik bir anda başka şeylere sebep olabiliyor" diyerek güldü.

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