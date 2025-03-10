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        Haberler Gündem Doğuda bazı iller için çığ uyarısı - Güncel haberler

        Bazı iller için çığ uyarısı

        Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:42
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        Bazı iller için çığ uyarısı
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        Erzurum Valiliğinin açıklamasında, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği bildirildi.

        Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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