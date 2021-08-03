Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ünlü yazar Agatha Christie'nin romanından uyarlanmıştır. 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI

Hercule Poirot

Bouc işletme sorumlusu

Pierre Michel kondüktör

Dr. Constantine doktor

Yolcular

Samuel Rachett, (esas ismi Casetti) Amerikalı, geçmişi karanlık bir milyoner

Hector McQueen, milyonerin sekreteri

Edward Henry Masterman, milyonerin uşağı

Prenses Dragomiroff, yaşlı bir Rus prensesi

Hildegarde Schmidth, prensesin Alman asıllı yardımcısı

Caroline Hubbard, Amerilkalı yaşlıca bir kadın, İzmir'de çalışan kızının yanından dönmektedir.

Greta Ohlsson, İsveçli bir hemşire, çalıştığı İstanbul'dan dönmektedir.

Kont Andreyni, bir diplomat

Kontes Andreyni, eşi

Albay Arbuthnot, Hindistan'dan dönmekte olan bir albay

Cyrus Bethman Hardman, Amerikalı iş adamı

Antonio Foscarelli, İtalyan asıllı bir Amerikalı iş adamı

Mary Debenham, Irak'tan dönmekte olan bir mürebbiye