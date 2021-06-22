İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B blokunun depremde tamamen yıkıldığı ve binada 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımıyla oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna da yer verildi.
Söz konusu apartmandan alınan beton karot numunelerinin deney sonuçlarına göre betonarme projedeki beton dayanım sınıfının sağlanamadığı, onaylı betonarme uygulama proje paftası incelendiğinde proje betonarme donatısı sınıfının paftalarda belirtilmediği raporda yer aldı.
Raporda Doğanlar Apartmanı B Bloku'nun, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu tespitine yer verildi.
İddianamede, binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bina yer değiştirme hesaplarının binalar arası bırakılacak deprem derzinin Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun yapılmaması nedeni ile statik proje müellifi ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğu kaydedildi.
Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması, özellikle etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeniyle bina fenni mesulü, sürveyan, bina müteahhidinin sorumlu olduğu iddianamede belirtildi.
İddianamenin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi: "İzmir'in 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde bulunuyor olması hususları göz önüne alındığında, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri, buna rağmen deprem sonrası tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı B bloku yapıldığı döneme ait mevzuata, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun yapmadıkları, plan ve projenin hazırlanmasında statik hesapların yapılmasında hatalarının bulunduğu, plan ve projeye uygun kalite ve gerekli yeterli malzemeleri kullanmadıkları, şüphelilerin kusurlu eylemleri sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği görülmektedir."
İddianamede şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Haklarında dava açılan 4 sanık arasında binanın müteahhidi, bina statik-betonarme proje müellifi, sürveyan ve bina fenni mesulü bulunuyor.
İddianamede, kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği kaydedildi.
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