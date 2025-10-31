Habertürk
        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor

        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor

        Antalya'da yaşayan driftwood (geri dönüşüm ahşap) sanatçısı Osman Dönmez, ormanlardan topladığı atık ağaç parçalarını hayvan figürlerine dönüştürüp, doğaya yeniden hayat veriyor. Dönmez, "Doğadan aldığım parçaları yine doğadan ilhamla birleştiriyorum. Her parça bir hikaye, her eser doğanın bıraktığı izlerden oluşuyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:44
        Doğanın atıklarını sanata dönüştürüyor
        Kentte yaşayan driftwood sanatçısı Osman Dönmez, orman, dağ ve dere yataklarında doğanın kendi döngüsüyle devrilmiş veya dağılmış ağaç parçalarını toplayarak heykeller yapıyor.

        Doğadan aldığı parçaları yeniden doğaya kazandıran Dönmez, "Doğayı sevdiğim için doğadan ilham alıyorum. Bu malzemeleri birleştirip, hayvan figürlerine dönüştürüyorum" dedi. Atık ağaçlardan yaptığı heykellerin yapım sürecinin uzun ve titiz bir çalışma gerektirdiğini anlatan Dönmez, "Topladığımız parçaları temizleme aşamasından geçiriyoruz, sonra kaide veya iskelet üzerine yerleştirme süreci başlıyor. Günde 3 ila 5 parça üzerinde çalışıyorum. Bir heykelin tamamlanması yaklaşık 1 ayı buluyor" diye konuştu.

        "DOĞANIN YAPTIĞINA DOKUNMUYORUM"

        Doğal dokuyu korumaya özen gösterdiğini belirten Dönmez, "Doğanın yaptığına dokunmuyorum. Görünmeyen kısmı değil, doğanın bıraktığı yüzeyi alıyorum. O yüzeydeki damarları, kas hatlarını ve kıvrımları olduğu gibi figürün dış kısmına yerleştiriyorum. Hiçbir şekilde oynama yapmıyorum" dedi. Ağaçların ormandan kesilmediğini, tamamen doğanın döngüsünde devrilmiş yaşlı ağaçlardan toplandığını vurgulayan Dönmez, "300- 400 yıllık sedir ağaçları yaşlandığında doğada devriliyor, yıllar içinde parçalanıyor. Biz o parçaları topluyoruz. Doğadan bir şeyi koparmıyoruz, doğanın bize bıraktığı parçaları değerlendiriyoruz. Bu, aynı zamanda olası bir yangın öncesinde doğaya yardım etmek anlamına geliyor çünkü bu parçalar yanmaya daha meyilli" diye konuştu.

        "HER PARÇA DUYGUSAL BİR ANLAM TAŞIYOR"

        Hayvan figürleriyle çalışmasının duygusal bir yönü olduğunu dile getiren Osman Dönmez, "Biraz doğa aşığıyım. Hayvanlara ayrı bir sevgim var. Doğaya gittiğimde kendi hayvanım olmasa da oradaki hayvanlara yiyecek ve su bırakıyorum. Her yaptığım heykelde doğaya ve hayvanlara duyduğum saygıyı yansıtıyorum" dedi. Boyutuna göre fiyatları değişen heykelleri 1000 ila 4 bin lira arasında satışa sunduğunu belirten Dönmez, "Eserlerimden bazıları otellerde sergileniyor, bazıları meydanda. Her bir heykel, doğanın bana anlattığı bir hikayeyi temsil ediyor" diye konuştu.

        MARANGOZLUKTAN SANATA UZANAN YOLCULUK

        Marangozlukla başladığı mesleğini zamanla sanata dönüştürdüğünü kaydeden Dönmez, "İlk olarak mobilya ve marangozlukla ilgileniyordum. Bu işe hobi olarak başladım, sonra figür heykellerine yöneldim. Sosyal medya platformunda gördüğüm bir çalışmadan esinlenip at figürü yaparak başladım. Yaklaşık 12 yıldır marangozluk yapıyorum, son 1 yıldır ise bu işi yapıyorum" dedi. İlk yıllarda ustasız ilerlediğini, son 1 yıldır aldığı eğitimle realist çalışmalara geçtiğini aktaran Dönmez, "12 yıl boyunca kendi başıma denedim, bir ustadan el aldıktan sonra realist figürler üretmeye başladım. Şu anda daha gerçekçi, duyguyu yansıtan eserler ortaya koyuyorum. İnsanlardan gelen ilgiden çok memnunum. Hedefim, bu sanatı daha ileri taşımak" diye konuştu.

