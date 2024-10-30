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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi, Ocak'ta doğalgaz elektrik zammı var mı? Bakan Bayraktar açıkladı

        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

        Kış ayına girmemize az bir süre kala doğalgaz ve elektrik zammı gündeme geldi. Vatandaşlar 'elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor?' diye sorarken konu hakkında açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'tan geldi. Peki, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:43
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          Kış ayına geri sayım başlarken, elektrik ve doğalgaz zammı konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar, 'zam mı geliyor?' araştırmasına başlarken, konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Peki, doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte, detaylar...

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          DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu.

          Bakan Bayraktar "Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil" ifadelerini kullandı.

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