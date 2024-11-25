Doğal saç bakımında yeni trend: Saç dökülmenizi bibriye suyu ile durdurabilir misiniz?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Biberiye suyu genellikle güvenli kabul edilse de, ciltte alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilir. İlk kez kullanmadan önce küçük bir alanda test yapılması önerilir. Ayrıca, hamilelik döneminde veya herhangi bir sağlık sorunu varsa biberiye kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.