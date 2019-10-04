Doğal gaz sözcüğü nasıl yazılır? Doğal gaz birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi, imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DOĞAL GAZ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, doğal gaz şeklinde ayrı olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "doğalgaz" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "doğal gaz"dır.