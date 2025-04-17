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        Haberler Yaşam Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu

        Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu

        Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki barınakta bakılıyor. Ayı yavruları, günde 6 öğün laktozsuz süt, kefir, bal, yumurta, krema ve multivitaminden oluşan karışımla özenle besleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:11
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          Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor.

        • 2

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefliği Ovakorusu Ayı Barınağı'na teslim edilen, görevli veteriner hekimler tarafından muayeneleri yapılan yavrulardan erkeğine Bulut, dişisine Yağmur ismi verildi.

        • 3

          Merkezin maskotu olan ayı yavruları, günde 6 öğün laktozsuz süt, kefir, bal, yumurta, krema ve multivitaminden oluşan karışımla özenle besleniyor.

        • 4

          Yaklaşık 1 aydır merkezde bakılan Bulut ile 4 gün önce merkeze getirilen Yağmur, yaşamının geri kalanını bu barınakta geçirecek.

        • 5

          Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 75 boz ayı bulunuyor.

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