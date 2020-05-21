Doğa Parkı'nda 3 yavru deve kuşuna özel alanda bakılıyor - MERSİN

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Parktaki bir anne deve kuşunun, 42 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtalarının kırılmasıyla 3 yavrusu dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı tutulan 6 günlük yavrular, teknik personel gözetiminde, uzman bakıcıları tarafından özel diyet programlarıyla besleniyor.Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu olan yavru deve kuşlarına, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda bakılıyor.Parka, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmiyor.