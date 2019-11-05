05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, dağlık arazi yapısına sahip olan köyün içinde bulunuyor.
AA'nın haberine göre bir yanında devasa bir vadi diğer yanında ise birbirinden farklı ağaç türlerini barındıran göl, yılın her mevsimi doğal yapısı ve faunasıyla görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.
Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen çevresindeki bitki örtüsü ile dikkati çeken 28 bin metrekare alana sahip Üçkaya Gölü, yapılacak tanıtım çalışmalarının ardından ziyarete açılmayı bekliyor.
Gölün tanıtımı için harekete geçen köylüler, devlet desteği ve kendi imkanlarıyla çevrede çeşitli düzenlemeler yapıp gölü turizme kazandırarak gelir sağlamayı hedefliyor.
Üçkaya Köyü Muhtarı Kemal Otay, gölün turizme kazandırılmasıyla Üçkaya köyü başta olmak üzere civardaki köylerin çehresinin değişeceğini söyledi.
Gölün adeta saklı cennet olduğunu ve bugüne kadar tabiatının bozulmadığını belirten Otay, "Gölümüz çok güzel, içinde balıklar var, suyu temiz, doğası hiçbir şekilde kirlenmemiş, yapısı bozulmamıştır. Biz şimdi burayı turizm alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz" dedi.
Otay, gölün turizme kazandırılmasının köydeki gençlere iş imkanı sunacağını ifade ederek, "Gölün etrafında gerekli çalışmaları yapıp bu alanı mesire alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz, köylülerimiz de destek veriyor. Amacımız gölü iç turizme kazandırmak. Gölü, çevresinde temizlik yapıp etrafını yürüyüş alanlarıyla, kameriyeler ile kapalı alanlarıyla turizme kazandırmayı planlıyoruz. Göl şu an gelenlerin çok ilgisini çekiyor, adeta aşık oluyor. Buranın neden tanınmadığını ve neden daha fazla ilgi görülmediğini soruyorlar" diye konuştu.
"GÖLÜMÜZÜ HERKESİN GÖRMESİNİ ÖNERİRİM"
Köylülerden Yeter Kıtay da gölün turizme kazandırılmasının yöredeki gençler için gelir kaynağı oluşturacağını anlatarak, şunları söyledi:
"Çoğu gencimizin buradan ekmek yiyeceğine eminiz, turistik bir alan olarak değerlendirilebilir. Özellikle yaz aylarında kent merkezleri sıcak oluyor, bu köyler serin olduğundan insanlar buralara geliyor. Bu potansiyel göl civarına yönlendirilebilir. Kendi köyümüz ve yakın köylerimizdeki vatandaşlarımızın hepsi buradan yararlanacak. Buralar çok güzel, bu doğal güzelliği, köyümüzü ve gölümüzü herkesin görmesini öneririm."
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