Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya DMM İsrail propaganda hesaplarının iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        DMM İsrail propaganda hesaplarının iddialarını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin, "Hastane Hamas karargahı olarak kullanılıyordu ve saldırıda hiç ölen olmadı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 01:56 Güncelleme: 15.04.2025 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMM İsrail propaganda hesaplarının iddialarını yalanladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin, "Hastane Hamas karargahı olarak kullanılıyordu ve saldırıda hiç ölen olmadı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, İsrail'in 13 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında, Gazze'de çalışır durumda olan son hastane olan ve 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binasını vurduğu, saldırıda hastanenin tamamen işlevsiz hale geldiği hatırlatıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan ağır hastalar da dahil olmak üzere tüm personelin tahliye edilmesi için çağrıda bulunan İsrail ordusunun, bu çağrıdan yalnızca 20 dakika sonra hastaneyi vurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Al-Jazeera'ya röportaj veren Yusuf Ebu Şakran, 'vücudunun çoğu yerinde ağır yanıklar olan çocuğu ve eşi ile beraber saldırıdan yalnızca iki dakika önce kaçabildiklerini' ifade etmiştir. Hastaneyi işleten Anglikan Kilisesine bağlı Kudüs Episkopal Piskoposluğundan yapılan açıklamada, 'tahliye edilen hastalardan olan bir çocuğun oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği' belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da 'çocuğun hayatını kaybettiğini doğrulamış, durumu kritik olan kırk hastanın nakillerinin hala gerçekleştirilemediğini' aktarmıştır. İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek için 'hastanelerin karargah olarak kullanıldığı' yalanını ortaya atmaktadır."

        "Sağlık kuruluşları kasıtlı vuruldu"

        Benzer iddialarla, 36 hastane, 80'den fazla sağlık merkezi ve 140'tan fazla ambulansın İsrail saldırılarının hedefi olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "İsrail saldırılarının kasıtlı bir biçimde, Gazze'deki sağlık çalışanları ve sağlık altyapısını da hedef aldığı, birçok uluslararası kuruluş tarafından doğrulanmıştır. İsrail'in saldırılar sonrası yürüttüğü birçok dezenformasyon kampanyası, Merkezimizce ifşa edilmiştir. El-Ehli Baptist Hastanesi'nin müdürü Fadel Naeem, 'hayati önem taşıyan acil, radyoloji, laboratuvar ve merkezi eczane bölümlerinin de tahrip edildiğini' söylemiştir. Böylece İsrail'in sivil halka hizmet eden sağlık kuruluşlarını kasıtlı olarak vurduğu da gözler önüne serilmektedir. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan bu yana 1574 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 115 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştur. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Habertürk Anasayfa