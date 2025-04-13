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        Haberler Gündem Teyit DMM, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarındaki üyelerin maaş aldığı iddiasını yalanladı

        DMM, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarındaki üyelerin maaş aldığı iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:11
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        Cumhurbaşkanlığı politika kurullarındaki üyelerin maaş aldığı iddia edilmişti! DMM o iddiaları yalanladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerinin maaş aldığı iddiasını yalanladı.

        DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak' iddiası doğru değil. Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamakta. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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