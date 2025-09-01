Habertürk
        Haberler Gündem Teyit DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı

        DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 20:37
        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

        "Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

