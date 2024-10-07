Diziyle direksiyonu tutup makas attı
İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip trafikte makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Giriş: 07.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:19
İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü, seyir halindeki otomobilini diziyle kullandı.
Trafikteki vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, direksiyonu diziyle tutup makas atarak ilerlerken o anları da kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Trafiği tehlikeye atan sürücü "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben"sözleriyle paylaştı.
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