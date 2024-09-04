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        Haberler Bilgi Magazin Diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar ve Bahar ne zaman başlayacak?

        Dizilerin yeni sezon tarihleri: Diziler ne zaman başlayacak?

        Geçtiğimiz sezon televizyonlarda izleyiciyle buluşan "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni sezon bölümleri, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Televizyonseverler, bu popüler dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağını merak ediyor. Peki, "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar"ın yeni bölümleri ne zaman ekrana gelecek? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:41
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        • 1

          Sezon finalleri ile iz bırakan dizilerin yeni sezon tarihleri gündemde. Her sezon olduğu gibi bu sezon da birçok televizyon dizisi sezon finaline girdi. Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star ve TRT gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonları için sabırsızlanıyor. Peki, "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar," "Bahar" gibi dizilerin yeni bölümleri ne zaman ekranlarda olacak? İşte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri...

        • 2

          DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.

        • 3

          Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında eylül ayında başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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