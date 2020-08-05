Dizlerde oluşan ağrılar, diğer tüm eklem ağrılarına göre oldukça karışıktır. Dizlerde birçok nedene bağlı ağrı oluşabilir. Bu ağrılar çarpma, düşme sonucu olabildiği gibi, herhangi bir sebebe bağlı olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Diz ağrısıyla beraber oluşan şişme, kızarıklık, bükememe gibi belirtiler de beraberinde seyredebilir. Bazen kendi kendine geçebildiği gibi bazen de ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Bu tür ağrılarda bir uzmandan yardım almak önemlidir. Diz ağrılarının olası nedenlerini sıraladık ancak bu sebeplerin dışında da tetikleyici bir hastalık olabilir. Hastalığımıza kendimizce çözüm aramak yerine, bir doktora görünmek gerekir.
Yaralanmaların Sebep Olduğu Diz Ağrıları
Dizde yaralanma, dizde bulunan bağ dokusuna, tendomlara veya içi sıvı dolu olan keseciklere zarar verdiğinde dizde ağrı olur. Bu yaralanmalar farklı şekildedir;
Patellar (Diz Kapağı) Tendinit; kemik ve kasları birbirine bağlayan ipliksi kordonların adıdır. Bu tendonlarda iltihap oluşması sonucu pateller tendinit oluşur. Bu hastalık daha çok sporcularda ortaya çıkar.
Menisküs Yırtığı; menüs dizde bulunan bir dokudur. Bu doku genellikle sporcularda, futbolcularda daha fazla görülen bir durumdur ancak ani hareketlerde, bacaklara ağırlık veren kişilerde de görülen bir hastalıktır.
Ön Çapraz Bağ (ACL) Yaralanmaları; acl, uyruk kemiği ile kaval kemiğini birbirine bağlayan dört bağdan biridir. Bu bağlardan ön bağ yaralanma esnasında yırtılabilir. Bu yırtık aniden dönmelerde ve direk dize darbe alındığında oluşur. Ağrı ile beraber şişlik oluşur.
Diz Bursiti; diz yaralanmalarında eklem kesecikleri iltihaplanabiliyor. Bu iltihaplanma tendomları ve bağları etkilediğinden, şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtiler verir.
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