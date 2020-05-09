Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede Filizören Mahallesi için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Karara göre, bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar yasaklandı.