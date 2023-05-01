Diyarbakır: Yeşil Sol Parti ve Kılıçdaroğlu önde

1995 yılında ilk kez gelmiştim Diyarbakır’a. O gün bugündür, yani 28 yıldır şehre nerdeyse her yıl gitmişimdir. Hem çok sevdiğimden hem çok güzel dostlar edindiğimden hem de Kürt sorunu konusunu buradan takip etmek isteyişimden dolayı sürekli geliyorum.

Bu nedenledir ki şehirdeki fiziksel değişimi ve olaylara halkın takındığı tavrı hep fark ederim.

Pandemi nedeniyle buraya iki ya da üç yıl gelememiştim. Geçen yıl geldiğimde çok şaşırdım. Şunu diyebilirim ki, geçtiğimiz 28 yıl boyunca şehri hiç böyle gelişmiş, değişmiş, canlanmış ve güven içinde görmemiştim.

İnsanı mutlu eden bu şaşırtıcı değişimi de bu köşede yazmıştım (12.06.2022)

HİZMET ÇOK AMA AK PARTİ'YE OY YOK

2016’da hendek terörü esnasında buraya geldiğime, harap olan Sur ilçesini görmüş ve çok üzülmüştüm. Hele yakılan Kurşunlu Cami, Dört Ayaklı Minare herkesi derinden sarsmıştı.

Bu yüzden oraları yeniden görmek istedim. Restorasyon ve onarımlar büyük oranda bitmişti. Sur ilçesi adeta yeniden inşa edilmiş ve turistik iş yerleri de açılmıştı. Bu arada çoğunun isminin İngilizce olması ilginç geldi bana. Sokak sanatçıları, yerli turistler, gençler Sur’u şenlendirmiş. Çok mutlu oldum.

Büyük bulvarlar, modern alışveriş merkezleri, şık restoranlar, kafeler ve oldukça güzel siteler… Diyarbakır bir metropol şehri olarak göz kamaştırıyor adeta.

Şehir AK Parti iktidarında bu hale geldi. İşin doğrusu bu.

Tüm bu hizmetlere rağmen, Diyarbakır seçmeni neredeyse on yıldır AK Parti’ye pek oy vermiyor. Yine gidip HDP’yi tercih ediyor. Nedenini eminim siz de merak ediyorsunuz.

HDP’nin 9, AK Parti’nin 3 milletvekili var.

ÜLKENİN EN POLİTİK ŞEHRİ

Diyarbakır’ın siyasetle içli dışlı ailesinin üyesi ve AK Parti 1. sıra adayı olan Galip Ensarioğlu’na bu durumu sorduğumda, “demek ki hata bizde. Yeterince iyi anlatamamışız kendimizi. Diyarbakır’ın kendine özgü durumuna uygun siyaset yapmamışız” dedi.

İşin gerçeği şu: Diyarbakır halkı ülkenin en politik insanlarıdır. Burada hizmet değil siyaset konuşuruz. İsterseniz Diyarbakır’ı Paris yapın, Kürt kimliği konusunda Ankara’da milliyetçi söylemler duyulduğu anda tepki oyları anında ortaya çıkar. Çözüm sürecinde AK Parti’ye oy verenler, AK Parti siyaseti milliyetçi ve güvenlikçi çizgiye kaydığında oylar HDP’ye kaydı.

KILIÇDAROĞLU İLK DEFA DİYARBAKIR’DAN ÇOK YÜKSEK OY ALACAK

2018 seçimlerinde Selahattin Demirtaş % 64.3, Erdoğan % 27.4, Muharrem İnce 6.2 oy aldı.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan HDP sayesinde Kemal Kılıçdaroğlu belki de Diyarbakır’da son 50 yılın en çok oyunu alan CHP Genel Başkanı olacak.

CHP’nin geçmişte Kürt sorununa yaklaşımı nedeniyle her zaman mesafeli, hatta çok tepkili olan Diyarbakırlı seçmen, bu kez Yeşil Sol Parti’nin (HDP) aday çıkarmaması ve destek açıklaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’na oy verecek.

Demirtaş kadar oy alır mı emin değilim. Zira hala ikna olmamış HDP seçmeni var. Ancak Erdoğan’dan açık ara önde olacağı kesin.

MİLLETVEKİLİ SAYISINDA DEĞİŞİM OLACAK

CHP sürpriz şekilde Sezgin Tanrıkulu’nu buradan aday gösterdi. Eski AK Parti milletvekili, Deva Partisi'nden muhafazakâr isimler de listeye kondu. 2018’de Meclis seçiminde 21 bin oy ( % 2.5) oy almıştı burada CHP. Şimdi bir milletvekili için yaklaşık 80 bin oya ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Bu kadar oyu alır mı?

Seçim ofisinde görüştüğüm Sezgin Tanrıkulu, “Genel Başkan’ın özel isteği ile buradan aday oldum” dedikten sonra, bu oyu alacağını iddia ediyor. Liceli ve uzun yıllar Diyarbakır’da avukatlık yapan, CHP içinde HDP siyasetine en yakın isim olan Tanrıkulu için diğer partiler pek şans tanımıyor.

YEŞİL SOL PARTİ CHP ADAYINA GİZLİ DESTEK VEREBİLİR

Fakat seçmenini mobilize etme ve yönlendirme konusunda oldukça mahir olan HDP özel bir çalışma ile kendilerine yakın gördükleri Sezgin Tanrıkulu’na oy kaydıracağı konuşuluyor şehirde. Bunu da çok ince bir ayarla yapması gerekir yoksa kendisi bir vekil kaybedebilir.

Bu iddiayı sorduğumda Tanrıkulu “doğru” demedi ama reddetmedi de. HDP tabanının kendisini sevdiğini, destek göreceğini söyledi. Fakat ısrarla AK Parti’den kendisine bir oy kayması olacağını iddia ediyor.

Galip Ensarioğlu ise Yeşil Sol Parti’den Tanrıkulu’na kontrollü oy verileceğini, buna rağmen seçilmesini beklemediğini ifade ediyor.

HÜDAPAR ETKİSİ

Cumhur İttifakı'na katılan Hüdapar’ın bir adayı nedense Diyarbakır’dan gösterilmedi. Oysa burada son seçimde 35 bin oy almıştı.

İl başkanlığında görüştüğüm parti yetkilileri, buna rağmen yoğun bir çalışma içinde olduklarını ve sahip oldukları oy potansiyelinin bir milletvekili çıkartmaya etki edeceğini söylüyor.

AK Parti 2. sıra adayı, eski Ulu Cami imamı Sait Yaz da Hüdapar’ın büyük katkısı olacağı kanaatinde.

Diyarbakır’da yok ama Batman’da Hüdapar’ın adayı 2. sırada. Orada AK Parti'nin bir vekilinin çıkmasına Hüdapar oylarının kesin etki edeceğine inanılıyor.

Fakat Diyarbakır’da aynı şey olur mu emin değilim.

AK PARTİ VEKİL KAYBEDEBİLİR

Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti listesinde Cengiz Çandar gibi şehrin yabancısı adayların çokluğuna bir tepki var. Buna rağmen Yeşil Sol Parti’nin sessiz ve derinden seçim çalışmalarıyla tabanını ikna edeceği kesin.

Sezgin Tanrıkulu’na özel bir destek vermeleri halinde AK Parti bir vekil kaybedebilir. Yine de mevcut durumun Diyarbakır'da radikal şekilde değişmeyeceği belli oluyor.

TAHMİN:

Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu açık ara önde bitirir.

Parlamento seçiminde:

YEŞİL SOL PARTİ: 9

AK PARTİ 2/3

CHP 1/0