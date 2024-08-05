Diyarbakır ve Kayseri'de örtü yangını
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde örtü yangını çıktı. Çüngüş'te üzüm bağlarına, Melikgazi'de ise bazı evlerin bahçelerine sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına sıçradı.
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İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.
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KAYSERİ
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda da yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekibi yangına müdahale etti.
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Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da ekiplere destek oldu, bazı evlerin bahçesinde ağaçlar zarar gördü.
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Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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