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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır ve Kayseri'de örtü yangını | Son dakika haberleri

        Diyarbakır ve Kayseri'de örtü yangını

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde örtü yangını çıktı. Çüngüş'te üzüm bağlarına, Melikgazi'de ise bazı evlerin bahçelerine sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:49
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        • 1

          Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        • 2

          Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bölgedeki üzüm bağına sıçradı.

        • 3

          İhbarla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Yangına müdahale, çevredekilerin de ekiplere yardımıyla sürüyor.

        • 5

          KAYSERİ

          Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

        • 6

          İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekibi yangına müdahale etti.

        • 7

          Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da ekiplere destek oldu, bazı evlerin bahçesinde ağaçlar zarar gördü.

        • 8

          Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        • 9
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