Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
Diyarbakır'da, 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında yaşanan tartışma, yakınlarının katılımıyla meydan kavgasına döndü. Silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tepeşehir Kavşağı'nda meydana geldi.
'YOL VERME' KAVGASI ÇIKTI
İddiaya göre, Şanlıurfa'dan gelen şehirler arası otobüsün şoförü ile otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması çıktı.
SİLAHLI, BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI
DHA'da yer alan habere göre tartışmaya sürücülerin tarafları da dahil oldu. Tartışma, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
2'Sİ SİLAH, 2'Sİ BIÇAKLA 7 YARALI
Kavgada 2 kişi tabancayla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.