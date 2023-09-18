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        Haberler Gündem Diyarbakır'da taziye evinden dönen yayalara otomobil çarptı: 3 ölü

        Diyarbakır'da taziye evinden dönen yayalara otomobil çarptı: 3 ölü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesinde vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen Vahide ve Hatice Yavuz ile onlara köyde refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıkışta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 01:11 Güncelleme: 18.09.2023 - 01:12
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        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
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        Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi.

        TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ

        Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul’da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi.

        EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Seydo Süer Dinçer, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 kız kardeş ve Dinçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kazanın ardından tepkilerden korkarak kaçan sürücü, daha sonra teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #haberler
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