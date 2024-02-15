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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da şiddetli sağanakta köprü çöktü! - Son dakika haberi

        Diyarbakır'da sağanak; çay taştı, köprü yıkıldı

        Şiddetli sağanak Diyarbakır'da taşkına yol açtı. Kentin Çermik ilçesinde Sinek Çayı taştı ve bir köprüde çökme meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:09
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        Diyarbakır'da şiddetli sağanakta köprü çöktü!
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        Diyarbakır'da sağanak nedeniyle çay taştı, köprü yıkıldı, 2 menfezde hasar oluştu.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır'da gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesinde Sinek Çayı taştı, bazı piknik alanları zarar gördü.

        YAĞMURDAN DOLAYI DERE TAŞTI

        Çınar ilçesi kırsal Sevindik Mahallesi Küme Evleri'nde de 2 menfezde hasar oluştu. Köy sakinleri, menfezlerin üzerine el arabaları ile kum ve mucur taşıdı.

        Cep telefonu kamerası ile o anları görüntüleyen Ali Kaçar, yağmurdan dolayı derenin taştığını belirterek, "Bugün öğrencilerimiz okula gitmedi. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Lütfen bize yardım edin, çocuklarımız okula gitmek istiyor. İki servimiz var ama ikisi de çalışmıyor. İki köprümüz olsa bu yol böyle olmayacaktı. Yardım istiyoruz. Böyle olursa çocuklarımız 1 ay okula gitmeyecek. Bize sadece köprü lazım" dedi.

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        KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

        Kayapınar ilçesinde de kırsal Esentepe ve Güleçoba mahalleleri arasında, Beloğlu Deresi'nin geçtiği köprü, yağışlarla hasar gördü. Giriş kısmı çökünce, birçok kırsal mahalleyi birbirine bağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Zülküf Yıldırım, "Şu anda geçişler yok. Yetkililere haber verdik. Sabah gelip, yola şerit çektiler" diye konuştu.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
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