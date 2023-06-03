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Diyarbakır'da motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde motosikletin duvara çarptığı kazada, sürücü uzman çavuş hayatını kaybetti, arkasındaki meslektaşı ise ağır yaralandı

Giriş: 03.06.2023 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
DHA

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin duvara çarptığı kazada Uzman Çavuş Osman Öntemel yaşamını yitirdi, arkasındaki uzman çavuş arkadaşı da ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hazro ilçesinde meydana geldi. İlçede görevli Uzman Çavuş Osman Öntemel yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, görev yaptığı karakolun yakınında duvara çarptı.

Fotoğraf: İHA | Uzman &Ccedil;avuş Osman &Ouml;ntemel
Fotoğraf: İHA | Uzman Çavuş Osman Öntemel

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; kazada Öntemel ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşı ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALI UZMAN ÇAVUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Uzman Çavuş Öntemel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öntemel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Hayati tehlikesi olan uzman çavuş arkadaşı da buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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