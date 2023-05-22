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"İki silahım ağzına kadar dolu" diyen imama soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Sultangazi'de cuma namazı sırasında, "iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam hakkında soruşturma başlattı

Giriş: 22.05.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Diyanet'ten imamın
DHA

İstanbul Sultangazi'de cuma hutbesi sırasında "iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imama Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat G. (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi.

Hutbe sırasında çıkan tartışmada Murat G.'nin "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.

Bu sözler üzerine tartışma büyüyünce imama tepki gösteren baba oğlu dışarı çıkarıldı. Camiden çıkarılan baba ile oğlu olay yerine polis çağırdı. Polis iki tarafı polis merkezine götürdü. Ancak taraflar, Sultangazi Polis Merkezi'nde şikayetlerinden vazgeçti.

İMAM KENDİNİ SAVUNDU

İfade verdikten sonra yaşananları anlatan imam Murat G., "Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darp edilmedim, tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı ıslah etsin. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi. Evinin 2018 yılında kurşunlandığını belirten İmam Murat G., "Orada da aynı şeyler vardı. Bu söylemlerden dolayı" diye konuştu.

DİYANET'TEN SORUŞTURMA

Diyanet İşleri Başkanlığı ise sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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