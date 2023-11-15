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        Haberler Gündem Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti

        Diyanet İşleri Basın Bürosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş'ın vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 06:06 Güncelleme: 15.11.2023 - 06:08
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, vefat etti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        DHA'nın haberine göre; Diyanet İşleri Basın Basın Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıymetli valideleri Binnaz Erbaş vefat etmiştir. Cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü (yarın) İkindi namazına müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecektir" denildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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