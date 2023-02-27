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Distribütör Garantili Ne Demek?

Elektronik cihazlar hem çok maliyetli hem de çok gerekli olan maliyeti yüksek ürünler olarak bilinmektedir. Böyle bir durumda ise alıcılar paralarını iyi bir şekilde değerlendirmek istemektedir. Aynı zamanda aldıkları cihazda herhangi bir problem oluşum gösterdiğinde güvenilir bir kişiye ulaşmak istemektedir. Bu durumda ise garantili ürünlerin daha ön planda olduğu gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra farklı iki garanti türü olduğu söylenebilmektedir. Bunlar distribütör garantili ürünler ve ithalatçı garantili ürünler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı bireyler her ikisinin de aynı olduğunu düşünebilmektedir. Anca konu ile ilgili fikir alışverişi sonrasında durum anlaşılmaktadır.

Son yıllarda oldukça merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de distribütör garantili ne demek olduğu gözlemlenmektedir. Distribütör garantisi, satın alınan ürün firmasının resmi olarak garanti vermesi anlamına gelmektedir. Bir diğer deyişle distribütör garantisi durumunda garantiyi marka sahibi sağlamaktadır.

Çeşitli elektronik eşya satmakta olan markaların Türkiye’de de mağazaları bulunmaktadır. Bu mağazalar, firmaların şubeleri olarak bilinmektedir. Bundan dolayı da ürün alındıktan sonra bir sorun yaşanır ise direkt olarak şubeye gidilmesi gerekmektedir.

Distribütör Garantili Cihaz Nedir?

Firmanın resmi olarak Türkiye’de satmış olduğu ve garanti verdiği ürünü içermektedir. Üretici olan firmanın vermiş olduğu bir garantidir. İthalatçı garantili ürünlerde ise firmanın bir garanti durumu bulunmamaktadır. Distribütör garantili ürünlerde üretici firma kendi adına açmış olduğu veya anlaşmış olduğu servisler ile garanti kapsamı içerisinde ücretsiz bir şekilde cihazda yaşanmakta olan sorunların giderilmesine olanak sağlamaktadır.

Resmi Distribütör Garantili Ne Demek?

Son dönemlerde sıkça duyulan distribütör garanti hakkında pek çok merak edilmekte olan konu bulunmaktadır. Bu garantide ürünün satın alındığı firma tarafından ürüne garanti verilmektedir. Yani distribütör garantili olan ürünlerde garanti firmanın kendisi yani marka sahibi tarafından karşılanmaktadır. Distribütör garantili cihaz firmanın resmi bir şekilde Türkiye’de satmış olduğu ve garanti vermiş olduğu ürünleri içermektedir.

Kısacası bu durum için üretici firmanın vermiş olduğu bir garanti denilebilmektedir. İthalatçı garantide ise, üretici firmanın herhangi bir rolünün bulunmamakta olduğu gözlemlenmektedir. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesi şeklinde bilinen resmi distribütör garantili ne demek sorusu bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Distribütör Garantili Cihaz Güvenilir mi?

Distribütör garantisi, Türkiye’de ürünün üreticisi olan firma tarafından sunulmaktadır. Bir diğer yandan ürünün alındığı yerden bağımsız bir şekilde garantili hizmet vererek çok daha kapsamlı bir hizmet kapasitesi bulunmaktadır. Bundan dolayı da distribütör garantili ürünlerin oldukça güvenilir olduğu söylenebilmektedir. Özellik le de internet üzerinden elektrikli bir alet alınmakta ise mutlaka distribütör garantili ürünlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Bunun nedeni ise alıcı cihaz ile ilgili herhangi bir sorun yaşadığında kolayca sorunun çözüme kavuşturulabilmesi için başvurmaktadır. Durumu böylelikle giderilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde sorunun çözülmesine olanak sağlanmaktadır ve bu nedenle bu garanti yöntemi sıkça tercih edilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos