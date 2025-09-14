Habertürk
        Dışişleri'nden Yunanistan'a: Mesnetsiz ve küstah | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Yunanistan'a: Mesnetsiz ve küstah

        Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin "asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle" yaptığı "mesnetsiz ve küstah" açıklamaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 19:12 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:12
        Dışişleri'nden Yunanistan'a: Mesnetsiz ve küstah
        Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu beyanların, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çeliştiği vurgulandı.

        Açıklamada, Yunan yetkililer, iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağrıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

