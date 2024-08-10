Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama: Engellemeyen ülkeler de bu ölümlere ortak | Dış Haberler

Dışişleri'nden 'okul' saldırısına kınama: Engellemeyen ülkeler de bu ölümlere ortak | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan bir okula saldırı düzenlemesi ve 100 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bir yazılı açıklama yayımladı.

İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü Haberi Görüntüle

Açıklama şöyle:

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

İsrail'den okul saldırısı İsrail, binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada bir saldırı gerçekleştirmiş, en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi. İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.