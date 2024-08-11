Dışişleri'nden Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşına ilişkin açıklama

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Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır. https://t.co/NR0L7YG8Lc — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 11, 2024

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformun yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır." denildi

Konuyla ilgili dün yapılan açıklamada ise "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.