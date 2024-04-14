Dışişleri Bakanlığı'ndan itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan günü İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla birlikte bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

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Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.