Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alımı başvuru ekranı: Dışişleri Bakanlığı 200 meslek memuru alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alımı yapacak. Giriş sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Sınavın yazılı aşaması Ankara'da yapılacak. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar, muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınava tabi tutulacak. Giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, aday meslek memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 200 olarak belirlendi. Peki Dışişleri Bakanlığı 200 meslek memuru alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı…
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Dışişleri Bakanlığı aday meslek memuru alımı yapacak. Söz konusu alım için giriş sınavı duyurusu yayımlandı. Sınavdaki nihai başarı sıralamasına göre, 200 aday meslek memuru ataması yapılacak. Giriş sınavını kazananların atamaları, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecek. Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alımı başvuru tarihleri, şartları ve merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURU ALIMI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dişişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu giriş sınavı duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, giriş sınavı başvuruları 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 09.00'da başlayacak ve 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14:00'te sona erecek.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURU ALIMI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavının yazılı aşaması 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecek. Söz konusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecek.
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MESLEK MEMURU ALIMI YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
- Türkçe Kompozisyon
Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
b) Yazılı sınavın Türkçe Kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre yukarıdaki tabloda sınavın yapılacağı belirtilen dillerde düzenlenecektir.
c) Yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS’de veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarında elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:
- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaydıyla her bir bölümden en az 60 puan alınmış olması gerekmektedir.
- İlave puan alma imkânı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkânı bulunması halinde, YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.
ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
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MESLEK MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir.
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MESLEK MEMURU ALIMI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyit eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),
b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da
- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2. Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavların yapılacağı yabancı diller; 1 Ocak 2021’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 1 Ocak 2021’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
3. ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
4. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. Bölümünün 1. Maddesinin c) Fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili dildeki sınava başvurabilirler. Sözkonusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
5. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen yabancı dil kategorilerinden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere, sözkonusu yabancı dil kategorilerinde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer yabancı dil kategorilerine ilave edilebilir.
6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.
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MESLEK MEMURU NEDİR?
Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren, icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik, stratejik, askerî ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın ve milli dış güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular.