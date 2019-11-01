01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, İlk Ders ve 4. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu çerçevesinde, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.
Dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile 17 Ekim'de Rusya ile anlaşma yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, müzakerelerle Rusya'nın bu harekatın meşruiyetini kabul ettiğini aktardı.
Harekatın meşruiyetini ve burada kalmalarını Rusya'nın kabul ettiğini aktaran Çavuşoğlu, " "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var. Onlarla karşı karşıya gelmemek için." diye konuştu.
Yıllardır Amerika ile Münbiç'ten bu terör örgütlerini çıkarmak istediklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Ruslar var burada, bunları 'çıkarın' diyorduk. Bu mutabakata göre işler yolunda gidiyor, eksiklikler olabilir, kararlığımız var. Ama bu mutabakata göre buralarda Amerika çekildiği için Ruslar var. Zaten Tel Rıfat'ta onlar vardı. Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı. Sahada ve masada güçlü olacağız işin özet bu. Her zaman diplomasinden çözümden yanayız her zaman verdiğimiz söz tutarız, muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını bekleriz."
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