Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip

        Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşmesinin ardından Priştine'de konuştu. Mısır ve Türkiye ilişkilerine yönelik konuşan Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan Türkiye-Mısır ilişkilerine yönelik açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip." dedi.

        Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile Priştine'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz

        Bakan Fidan, "Filistin meselesinde, Gazze sorununda Mısır bir ön cephe ülkesidir. Bu konuda hem mağdurdur hem de taraftırlar. Gazze'ye insani yardım, Gazze'deki savaşın durması gibi konularda çok büyük rol oynamakta." diyerek, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu dönemde yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında Mısır'ın büyük rol oynadığını vurguladı.

        REKLAM

        El-Ariş Limanı'ndaki yardım faaliyetleri çerçevesinde Mısır Kızılayı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortak çalışmasını yerinde gördüğünü vurgulayan Fidan, "Mısır'a özellikle Filistin meselesinde çok fazla destek ve yardım etmemiz gerekiyor. Tek başına bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Fidan, Mısır'la uluslararası arenada Afrika'daki istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişi yaptıklarını dile getirerek Libya, Somali ve Sudan'da çatışmaların durmasının yanı sıra istikrarsız ortamın giderilmesi için yapılabilecek işbirliğinin önemine değindi. Fidan, Mısır tarafıyla, Afrika'nın geri kalanında yapılabilecek yatırım ve ticaret konuları hakkında verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.

        Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme ve hayata geçirme konusunda tam bir iradeye sahipler. Ayrıca şuna da inanıyorum, çok yakın zamanda aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge içinde bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Habertürk Anasayfa