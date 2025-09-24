Habertürk
        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New Yorkta görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New Yorkta görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 21:14 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:14
        Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü.

        Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı ve Gazze'deki durum ile ateşkesi sağlama çabaları değerlendirildi.

        #hakan fidan
        #Yvette Cooper
        #haberler
        Yazı Boyutu
