Dışişleri Bakanı Fidan: AB üyeliğimizde bir değişiklik yok

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Dışişleri Bakanı Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

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