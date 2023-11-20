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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Fidan: AB üyeliğimizde bir değişiklik yok

        Dışişleri Bakanı Fidan: AB üyeliğimizde bir değişiklik yok

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK'nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil." dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:14
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        Dışişleri Bakanı Fidan: AB üyeliğimizde bir değişiklik yok
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        Dışişleri Bakanı Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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