Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinen Çavuşoğlu "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Biden, Fransa CUmhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm" demişti.

RUSYA'NIN BIDEN'A YANITI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirmişti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın Putin ile görüşmek için Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatmıştı.

Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını belirten Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır” ifadelerini kullanmıştı.

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