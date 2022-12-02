Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşına yönelik "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Giriş: 02.12.2022 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinen Çavuşoğlu "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Biden, Fransa CUmhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm" demişti.

RUSYA'NIN BIDEN'A YANITI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirmişti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın Putin ile görüşmek için Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatmıştı.

Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını belirten Peskov, “Özel askeri operasyon devam ediyor. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır” ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rusya'dan Biden'ın çağrısına yanıt
Rusya'dan Biden'ın çağrısına yanıt
Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde tatbikat
Çin ve Rusya savaş uçaklarından Japon Denizi'nde tatbikat
Ukrayna'ya ikinci bombalı zarf
Ukrayna'ya ikinci bombalı zarf
Zelenskiy'den Musk'a azar
Zelenskiy'den Musk'a azar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.