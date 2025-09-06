Habertürk
        Dışişleri Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı | Dış Haberler

        Dışişleri Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından hedef alınması sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.09.2025 - 22:35 Güncelleme: 06.09.2025 - 23:04
        Dışişleri Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından hedef alınması sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

        X üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

        "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

        Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

        AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

        Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi'yi rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        EYGİ'NİN İSRAİL TARAFINDAN HEDEF ALINMASI

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

