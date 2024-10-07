Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.

AİLELERE ÇAĞRI

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.

DISCORD NEDİR?

Discord, oyuncular ve topluluklar için popüler bir iletişim ve sohbet platformudur. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, metin, sesli ve görüntülü iletişim seçenekleri sunarak insanların bir araya gelip sohbet etmelerini sağlar. Sunucular (servers) ve kanallar (channels) aracılığıyla kullanıcılar farklı topluluklar oluşturabilir, sohbet edebilir, oyun oynayabilir ve hatta ders çalışabilirler. Discord, sadece oyuncular için değil, ders çalışmak, proje yönetimi yapmak, topluluklar oluşturmak ve hobi grupları kurmak isteyenler için de oldukça yaygın kullanılan bir platformdur.