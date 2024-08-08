Discord çöktü mü sorusu, kullanıcılar tarafından en çok yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Topluluk kurmak için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar, platformda yaşanan yavaşlık nedeniyle, "Discord çöktü mü, kapatıldı mı? 8 Ağustos Discord'a erişim engeli gelecek mi, son durum nedir?" sorularının yanıtı arıyor. İşte detaylar...