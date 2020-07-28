Diş sızlaması; diş etlerinde oluşan iltihaplanmalar, dişlerdeki çürümeler, diş eti çekilmeleri, diş gıcırdatma, diş köklerinde oluşan kırılmalar, beslenme alışkanlıkları, sert ve hatalı diş fırçalamaları gibi durumlarda oluşan bir ağrı çeşididir. Çürük dişin doku minesi tamamen yok olduğunda sızı şiddetlenir. Çürükler olmadan da dişlerde sızlama oluşabilmektedir. Bunun nedeni ise; diş yüzeyinde oluşan abfraksiyon lezyonları madde kaybına yol açabilmektedir ve dişin canlı olan dokusuna ilerleme yaparak sızlama oluşabilmektedir.
Tüketilen kola, meyve suları domates gibi asidik içeren içecek ve yiyecekler diş yüzeyinde aşınmalar oluşturur ve hassasiyet ortaya çıkar. Meyve, kola ve enerji içecekleri çürük olmadan madde kaybına neden olabilmektedir. Bu aşınmalar nedeni ile fırçalama esnasında mine ve dentinin yerinden kalkmasına neden teşkil etmektedir.
Bulimia, reflü, gibi gastointestinal sistem hastalıkları dile bakan kısımlarında yüzeysel aşınmalara sebep oluşturur. Bazı antihistaminikler ve tansiyon ilaçları tükrüğün azalmasına neden olduğu için koruyucu etki azalmasına yol açarak gıdalardan gelen zararlardan korunmayı engeller ve bakteri plağı oluşmasına etken olur. Yaşlanmayla oluşan tükürük azalmaları da diş çürüklerinin ve erozyon lezyonlarının oluşumunu artırmaktadır.
Bu durumların oluşması halinde öncelikle bir diş hekimine gitmek şart olmalıdır. Diş hekimi yaşanan belirtilere göre bir tedavi şekli uygulayacaktır. Tedaviler, evde uygulanabilen medikal yöntemler, kanal tedavisi ve diş etinin ameliyatı şeklinde olabilmektedir.
Diş sızlamasını önleyebilecek bazı florür içeren diş macunlarını da kullanmak fayda sağlayacaktır. Düzenli şekilde kullanılması halinde bir kaç haftada hassasiyet sorununu çözmede etkili oldukları gözlenmiştir.
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