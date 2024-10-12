DUS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi sorgulama
Pazar günü gerçekleştirilecek Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilir. İşte, ÖSYM DUS sınav giriş belgesi sorgulama...
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sınavı Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların sınav giriş belgesini ÖSYM üzerinden temin etmesi gerekiyor. İşte, DUS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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DUS SINAVI NE ZAMAN?
DUS sınavı 13 Ekim 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak.
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DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DUS sınav sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
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DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için sınav giriş belgesi ekranı açıldı.