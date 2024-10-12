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        Haberler Bilgi Gündem Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ne zaman yapılacak, sonuç tarihi nedir, DUS sınav giriş belgesi sorgulama

        DUS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi sorgulama

        Pazar günü gerçekleştirilecek Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilir. İşte, ÖSYM DUS sınav giriş belgesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:20
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        • 1

          Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sınavı Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların sınav giriş belgesini ÖSYM üzerinden temin etmesi gerekiyor. İşte, DUS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        • 2

          DUS SINAVI NE ZAMAN?

          DUS sınavı 13 Ekim 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

        • 3

          DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DUS sınav sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için sınav giriş belgesi ekranı açıldı.

          DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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